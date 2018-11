Ingo Kramer verwies erneut auf den großen Mangel an Fachkräften.

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) pocht auf einen Beschluss zum Fachkräftezuwanderungsgesetz noch in diesem Jahr. Dies sei dringend notwendig, sagte BDA-Präsident Ingo Kramer der "Süddeutschen Zeitung". Er verwies dabei auf den großen Mangel an Fachkräften in Deutschland.



Kramer äußerte sich unmittelbar vor Beginn des Deutschen Arbeitgebertages. Auf der Tagung werden neben Kramer auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles reden.