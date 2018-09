Es war unklar, wie viele Menschen sich an Bord der Passagier-Fähre "MV Nyerere" befanden. Oft haben derartige Fähren Hunderte von Menschen an Bord und sind überlastet. Ausländer seien nicht unter den Toten gewesen, sagte Polizeikommandant Jonathan Shanna. Regierungsangaben zufolge war die "MV Nyerere" von Ukara nach Bugolora unterwegs, als sich das Unglück am Donnerstagnachmittag ereignete. Der tansanische Präsident John Magufuli forderte das Land auf, Ruhe zu bewahren.