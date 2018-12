Das Verlagsgebäude des Spiegels in Hamburg. Symbolbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

Der zahlreicher Fälschungen überführte "Spiegel"-Journalist Claas Relotius soll Leser zu Spenden auf sein Konto aufgerufen haben. Das schilderten Leser dem "Spiegel", wie das Magazin berichtet.



Demnach habe Relotius von seiner privaten E-Mail-Adresse aus Spendenaufrufe verschickt, um angeblich Waisenkindern in der Türkei zu helfen. Das Geld sollte auf sein Bankkonto überwiesen werden. Der "Spiegel" will diese Informationen im Rahmen einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft übergeben.