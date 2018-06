Die Wettbewerbsschützer untersuchten 13 verschiedene Branchen. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Durch Fälschungen erleiden Hersteller in der EU jährlich Einnahmeausfälle von 60 Milliarden Euro. Das zeigt ein Bericht des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). "Milde Urteile und hohe Kapitalrenditen sind Anreize für kriminelle Banden, sich an Fälschungsaktivitäten zu beteiligen", teilte das Amt mit.



Umgerechnet auf den einzelnen EU-Bürger betragen die Verluste 116 Euro pro Kopf. Die Agentur rechnet in Zukunft mit noch höheren Einnahmeverlusten für Hersteller.