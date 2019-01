Die Reaktionen im Land waren gemischt. Reporter in Kinshasa, einer Hochburg der Opposition, berichteten ebenso wie aus dem Osten Kongos von ausgelassenen Feiern auf den Straßen. In einigen Vierteln der Hauptstadt habe es aber erste Auseinandersetzungen mit Anhängern Fayulus gegeben, berichtete RFI. In Tshisekedis Heimatstadt Mbuji-Mayi versuchten seine Anhänger, den Gouverneurspalast zu stürmen. Ausschreitungen wurden auch aus den Städten Kisangani und Kikwit gemeldet. Dabei soll es ersten Informationen zufolge mehrere Tote gegeben haben. Die Polizei versuchte, Demonstranten mit Tränengas auseinanderzutreiben.



Die Vereinten Nationen riefen alle Seiten dazu auf, auf Gewalt zu verzichten. Auseinandersetzungen über das Wahlergebnis müssten vor den zuständigen Gerichten geklärt werden, erklärte ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres in New York. Der Regierung waren im Vorfeld massive Eingriffe in den Wahlkampf zur Last gelegt worden. Auch wegen der verzögerten Auszählung war in den vergangenen Tagen die Angst gewachsen, die Regierung wolle das Ergebnis zu ihren Gunsten fälschen.