Eine deutsche Frau ist in der nordmarokkanischen Küstenstadt Tanger niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Polizei habe eine Fahndung eingeleitet, um den Täter festzunehmen, melden marokkanische Medien. Angreifer und Opfer sollen sich demnach gekannt haben.



Der Täter lebte laut dem Sender 2M mit einem Bekannten und der Frau rund einen Monat lang gemeinsam in einer Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen seien der Täter und die Frau auf der Straße in Streit geraten.