Fahranfänger bei Tempokontrolle 45 km/h zu schnell. Archivbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Gerade einmal 49 Minuten hat sich ein 18-Jähriger in NRW über seinen neuen Führerschein freuen dürfen - dann musste er ihn auch schon wieder abgeben. Der Fahranfänger geriet kurz nach bestandener Fahrprüfung in eine Kontrolle der Polizei, wie die Ordnungshüter in Iserlohn mitteilten. Dabei wurde er mit 95 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer erwischt.



Der junge Temposünder handelte sich eine Geldstrafe, ein Fahrverbot, die Verlängerung seiner Probezeit und eine teure Nachschulung ein.