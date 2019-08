Wohnmobil im Kleinbusformat von Karmann Mobile. Archivbild

Quelle: Karmann Mobil/dpa

Reisemobile und Caravans sind in Deutschland so beliebt wie noch nie. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres seien mehr als 61.000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen worden, teilte der Caravaning-Industrie-Verband mit. Die Verkaufszahlen hätten damit eine Rekordhöhe erreicht.



Auch für das Gesamtjahr rechnet die Branche mit einem neuen Zulassungsrekord von rund 78.000 neuen Freizeitfahrzeugen. Vor allem die Nachfrage nach kompakten Reisemobilen boomt.