Daimler beteiligt sich an Fahrdienstvermittler. Symbolfoto Quelle: Soeren Stache/dpa

Der Autobauer Daimler beteiligt sich am Fahrdienstvermittler Taxify. Über seine Sparte Mobility Services hat sich der Autobauer bereits in der Vergangenheit an diversen Anbietern von Mobilitätsdiensten beteiligt.



Taxify bringt über eine Plattform Fahrer und Kunden zusammen und nimmt dafür eine Provision. Das Unternehmen wurde 2013 in Tallinn gegründet und ist besonders in Europa und Afrika aktiv, in Deutschland allerdings nicht. Eigenen Angaben zufolge hat Taxify mehr als zehn Millionen Kunden.