Zunächst werden 1.000 solcher Räder in Berlin verfügbar sein.

Der Fahrdienstvermittler Uber steigt mit 1.000 Elektrofahrrädern in Berlin in den deutschen Mietrad-Markt ein. Die roten Pedelecs der Tochterfirma Jump seien über die herkömmliche App des Anbieters buchbar, kündigte Uber an. Bislang bot das Unternehmen über seine App nur Taxis und Mietwagen mit Fahrern an. Die Räder sollen ohne feste Stationen bereitstehen.



Eine mehrmonatige Testphase habe die Nachfrage nach einem entsprechenden Angebot gezeigt. Nach Berlin sollen weitere Städte folgen.