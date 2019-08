Tödlicher E-Tretroller-Unfall bei Paris. Symbolbild

Quelle: Christian Böhmer/dpa

Ein Mann ist in Frankreich mit einem E-Tretroller auf eine Autobahn gefahren und tödlich verunglückt. Der Tretroller-Fahrer sei südlich von Paris auf der A86 mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen, berichtete die Zeitung "Le Parisien" in Berufung auf die Polizei.



Der Tretroller-Fahrer war dem Bericht zufolge sofort tot. Der Motorradfahrer sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Warum der Mann mit dem E-Tretroller auf die Autobahn gefahren war, ist unklar.