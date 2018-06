Illegales Autorennen in Berlin-Kreuzberg. Quelle: Paul Zinken/dpa

Bei einem illegalen Autorennen in Berlin sind zwei unbeteiligte Autofahrer verletzt worden. Wie Zeugen der Polizei berichteten, sollen zwei Autos am Mittwochabend im Stadtteil Kreuzberg eine Straße entlang gerast sein. Einer der Raser konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein vorausfahrender Autofahrer wenden wollte.



Er fuhr gegen den Wagen und gegen an der Straße geparkte Fahrzeuge. Nach dem Unfall flüchteten er und sein Beifahrer vom Unfallort, berichtet die "B.Z.".