Warnstreiks bei Geldtransporter-Fahrern ausgeweitet.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Viele Geldtransporte für Automaten und Banken in Deutschland werden voraussichtlich auch an diesem Donnerstag ausfallen. Die Gewerkschaft Verdi rief im Tarifstreit um höhere Löhne erneut bundesweit zu Warnstreiks auf. Bereits am Mittwoch hatten rund 3.000 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt, wie die Gewerkschaft mitteilte.



Damit will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Tarifverhandlungen für die 12.000 Beschäftigten werden an diesem Donnerstag und Freitag fortgesetzt.