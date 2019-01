Der Fahrer war nur den Anweisungen seines Navis gefolgt.

Quelle: Armin Weigel/dpa

Einen Baum, ein Verkehrsschild und den eigenen Lkw beschädigt - so lautet die Bilanz eines Unfalls, den ein 40-jähriger Sattelzugfahrer im baden-württembergischen Ladenburg verursacht hat.



Der Fahrer gab an, nur den Anweisungen seines Navis gefolgt zu sein. Der Mann bog in eine für Schwerlaster gesperrte Straße ab und blieb an einem Hausdach hängen. In der Folge fuhr er einen Baum, ein Verkehrsschild und einen Findling um. Der Fahrer flüchtete, konnte aber von der Polizei gefasst werden.