Der explodierte Fahrkartenautomat an der Haltestelle «Südstadt». Quelle: Matthias Dehlis/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einer tödlichen Explosion an einem Fahrkartenautomaten in Halle sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die 15 und 20 Jahre alten Männer an der Sprengung beteiligt gewesen seien, teilte die Polizei mit.



Die Beamten gehen davon aus, dass auch der getötete 19-Jährige zu den Tätern gehörte. Ein Lokführer hatte den leblosen jungen Mann bemerkt, der blutend neben dem zerstörten Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Halle Südstadt lag.