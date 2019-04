Feuerwehrleute löschen Brand in Bürogebäude. Archivbild

Quelle: Salim Reza/XinHua/dpa

Beim Brand eines Hochhauses in Bangladesch sind 25 Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Ursache des Feuers in dem 22-stöckigen Gebäude in der Hauptstadt Dhaka steht laut Feuerwehr und Polizei nicht fest.



Wohnungsbauminister SM Rezaul Karim sagte, Fahrlässigkeit habe eine Rolle gespielt. Der Turm sei vier Stockwerke höher gebaut worden als in den 1996 genehmigten Plänen vorgesehen. Katastrophenschutzminister Enamur Rahman erklärte, ein Tor eines Notausgangs sei geschlossen gewesen.