Die erste Amtshandlung des neuen Premiers dürfte sein, ein Misstrauensvotum gegen die Regierung abzuwenden, wenn die Opposition dies wie angekündigt am Donnerstag stellen sollte. Die Labour Party braucht lediglich die Unterstützung einer Handvoll konservativer Abgeordneter, was in der britischen Politik momentan nicht so unwahrscheinlich wäre. Damit wäre ein möglicher neuer Premier Boris Johnson seinen Job schnell wieder los:



Ein erfolgreiches Misstrauensvotum würde zu vorgezogenen Neuwahlen führen. Vielleicht kommt die am Freitag beginnende Sommerpause der Regierung gerade noch einmal recchtzeitig, um diesen Umwälzungsprozess zu verhindern.