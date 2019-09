Die Proteste sollen vor dem Messegelände stattfinden. Archivbild

Quelle: Silas Stein/dpa

Tausende Demonstranten wollen am ersten Publikumstag der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt für eine rasche Wende zu klimaschonender Mobilität eintreten. Die Polizei stellt sich auf rund 20.000 Teilnehmer an einer Demo vor dem Messegelände ein. Die Demonstranten kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Im Stadtverkehr wird mit erheblichen Behinderungen gerechnet.



Die Organisatoren werfen der Autoindustrie vor, den Wandel zu emissionsarmer Elektromobilität nicht entschlossen genug voranzutreiben.