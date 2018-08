"Wenn der Bund im jetzigen Tempo weitermacht, dauert es noch 50 Jahre, bis es die flächendeckend gibt" Stephanie Krone, ADFC

Viel zu wenig, findet der ADFC. "Wir fordern 800 Millionen Euro Bundesmittel für das Rad - das sind 10 Euro pro Einwohner und Jahr", sagt Krone. Dabei sind auch die angekündigten zusätzlichen 70 Millionen Euro nach Auffassung des Fahrradclubs nur ein Bruchteil dessen, was nötig ist, um die Pläne des Bundes zu verwirklichen. Das Geld werde dringend für den Bau von Radschnellwegen in allen Ballungsgebieten benötigt. Außerdem sollte es dem Ausbau und Erhalt von Radwegen an Bundesfernstraßen dienen. "Wenn der Bund im jetzigen Tempo weitermacht, dauert es noch 50 Jahre, bis es die flächendeckend gibt", meint Krone.