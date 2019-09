Ein Mann steigt mit seinem Fahrrad in den Zug. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Streit zwischen Fahrgästen und Radfahrern in vollen U- oder S-Bahnen beschäftigt auch Städte und Verbände. Diese Konflikte gebe es laut des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) "besonders zu Stoßzeiten im Berufsverkehr". In Berlin ist die Mitnahme erlaubt. In München und Hamburg etwa gibt es Sperrzeiten.



Der Berliner FDP-Abgeordnete Henner Schmidt sagte, viele nutzten das Rad für den Weg zwischen Station und Arbeit. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert mehr Abstellplätze an Bahnhöfen.