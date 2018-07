Immer mal die Socken wechseln - sonst stinken sie. Symbolbild Quelle: Ulrich Perrey/dpa

In Indien hat ein Passagier in einem Bus wegen seiner übel riechenden Socken chaotische Szenen ausgelöst. Laut Polizei zog der Mann auf der Fahrt vom Himalaya-Staat Himachal Pradesh in die Hauptstadt Neu Delhi Schuhe und Strümpfe aus und stellte diese in den Gang.



Die übrigen Passagiere hätten den Mann aufgefordert, die Socken wegzulegen oder wegzuwerfen. Weil er sich geweigert habe, sei es zu erbittertem Streit gekommen, weshalb der Busfahrer letztlich eine Polizeiwache angesteuert habe.