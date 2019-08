Krankenwagen in Pakistan. Symbolbild

Quelle: Arshad Arbab/epa/dpa

Ein mit Dutzenden Passagieren beladener Kleinlaster ist in Pakistan in einen Fluss gestürzt und hat mindestens 24 Menschen in den Tod gerissen, darunter elf Kinder. Der Unfall habe sich laut Polizei in einer Bergregion in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa ereignet. Bei den Opfern handele es sich um Mitglieder einer Familie, sie sollen auf dem Weg zu einer Hochzeit gewesen sein.



Acht Menschen konnten rechtzeitig vom Pick-up-Truck springen und damit ihr Leben retten, so die Polizei weiter. Die Unfallursache sei noch unklar.