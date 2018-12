Abgasbelastung in Darmstadt.

Quelle: Silas Stein/dpa

Zwei Straßen in Darmstadt sind von Juni 2019 an für Diesel-Fahrzeuge tabu. Darauf haben sich die Umwelthilfe (DUH) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) außergerichtlich mit der Landesregierung in Hessen geeinigt. So soll der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) eingehalten werden. Das teilten die Beteiligten mit.



Für Rettungswagen, Müllabfuhr und Straßenreinigung gibt es Ausnahmen. Die seien auch für Handwerker möglich. Zudem gebe es für eine befristete Zeit Regelungen für Anwohner.