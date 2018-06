Oft sind die Kleintransporter der Handwerker besonders auswendig ausgestattet - ein Bonus, um den die Betriebe fürchten. Quelle: dpa

Die drohenden Diesel-Fahrverbote bringen Deutschlands Handwerker gegen die Autoindustrie auf. Da viele Betriebe fürchten, mit ihren Fahrzeugen bald nicht mehr in die Innenstädte fahren zu dürfen, verlangte der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) von den Herstellern an diesem Donnerstag, die Kosten für Nachrüstungen zu übernehmen. "Wir wollen es nicht bezahlen, das ist ganz sicher", sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke in München. "Der Verursacher dieser Geschichte muss letztlich dafür einstehen."