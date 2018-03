Corneliusstraße in Düsseldorf. Quelle: Martin Gerten/dpa

In Sachen Diesel-Fahrverbote will die Deutsche Umwelthilfe erneut vor Gericht ziehen. Sie werde die Zwangsvollstreckung des Leipziger Gerichtsurteils zur Luftreinhaltung in Düsseldorf beantragen, so die Umwelthilfe.



NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte erklärt, er halte Dieselfahrverbote für unverhältnismäßig und habe das auch der Bezirksregierung erläutert. Das Bundesverwaltungsgericht hält Fahrverbote für grundsätzlich zulässig. Diese müssten aber verhältnismäßig sein.