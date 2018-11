Verkehr auf dem Clevischen Ring in Köln. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Das Land Nordrhein-Westfalen will gegen Fahrverbote in Köln und Bonn Rechtsmittel einlegen. Man werde in Berufung gegen das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts gehen, sagte die Kölner Regierungspräsidentin Gisela Walsken.



Ihre Behörde vertritt das Land in der juristischen Auseinandersetzung mit der Deutschen Umwelthilfe, die Fahrverbote vor dem Gericht durchgesetzt hatte. Die Behördenchefin Walsken bemängelte, dass das Gericht die Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend bedacht habe.