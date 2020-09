Dieselfahrverbots-Kontrolle der Hamburger Polizei. Archivbild

Quelle: Bodo Marks/dpa

Bei Kontrollen der Diesel-Fahrverbote in vier deutschen Städten sind bisher über 15.000 Verstöße festgestellt worden. Die meisten Autofahrer seien in Darmstadt und Stuttgart ertappt worden. Stuttgart ist die einzige Stadt, in der ein Fahrverbot in der gesamten Stadt gilt. In Darmstadt, Hamburg und Berlin gilt das nur für einzelne Straßen.



Die Summe der verhängten Bußgelder beläuft sich inklusive Gebühren auf etwa 1,6 Millionen Euro, wobei noch nicht feststeht, wie viele Bescheide am Ende rechtskräftig sein werden.