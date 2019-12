Darüber hinaus regeln sogenannte "Dosierampeln" in Ortschaften entlang der Transitrouten wie in Ebbs, Gries am Brenner, Kufstein, Matrei am Brenner und Niederndorf den Verkehr. Bei hohem Verkehrsaufkommen werden die Ampeln aktiviert und dosieren den Verkehr. Von den Ausweichverboten betroffen ist nur, wer auf der Durchreise ist. Alle Fahrzeuglenker, die etwa aufgrund eines Urlaubs oder Ausflugs ein Ziel in den Tiroler Regionen und Ortschaften haben, können dieses anfahren. Frei befahrbar sind alle Autobahnen sowie die Brennerbundesstraße (B182), die Fernpassroute (B179) und der Zirler Berg (B177).