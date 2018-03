Darüber entscheidet das Nummernschild. Unterschieden wird in ungerade und gerade Endnummern. Sie sind maßgebend dafür ob an einem geraden oder ungeraden Werktag zu den Rush-Hour-Zeiten der eigene PKW in der Tiefgarage stehen bleiben muss oder ob gefahren werden darf. Mindestens alle zwei Tage, manchmal aber eben auch an drei Tagen in der Woche trifft somit der Bannstrahl des "Pico y Plata" (frei übersetzt etwa Spitze und Schild) die Einwohner Bogotas.