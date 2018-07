Die Reiseleiterin, die vorne rechts saß, hatte keine Chance: der verunglückte Reisebus auf der Autobahn 5 bei Ettlingen nahe Karlsruhe. Quelle: dpa

Am frühen Mittwochmorgen war der Bus aus Bayreuth auf dem Weg in die Provence auf der A5 nahe Karlsruhe in plötzlich stockendem Verkehr auf einen Müllwagen aufgefahren. Der Busfahrer machte eine Vollbremsung, krachte aber mit rechts in den Laster.



Die 30 Jahre alte Reiseleiterin, die neben dem Busfahrer saß, hatte keine Chance und starb noch an der Unfallstelle. Ein Mann und eine Frau, die hinter ihr saßen, erlitten lebensgefährliche Verletzungen. 29 weitere Menschen, laut Polizei überwiegend Senioren, sind leichter verletzt.