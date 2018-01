Die Polizei sperrte die Straße. Geschäfte wurden geschlossen. Fünf Krankenwagen und rund 20 Polizeifahrzeuge waren vor Ort, wie ein AFP-Journalist berichtete. Der Fernsehsender RTVE zeigte ein Foto, auf dem drei am Boden liegende Menschen zu erkennen waren. Offenbar leisteten Polizisten und andere Personen Erste Hilfe. Ein deutscher Augenzeuge berichtete, an mehreren Stellen seien Menschen in Panik umhergelaufen. Er selbst sei auf dem Weg in Richtung der Flaniermeile Las Ramblas gewesen, sagte Albert Zeitler, der seit einiger Zeit in Barcelona lebt. Ihm seien Leute entgegengerannt gekommen. "Bei den Leuten im Gesicht war Chaos", sagte Zeitler. Er habe gesehen, dass Einkaufswagen verstreut herumlagen.