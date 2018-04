Der Bus war voll besetzt. Für 20 Menschen kam jede Hilfe zu spät. Quelle: Uncredited/Daily News/dpa

Bei einem Brand in einem voll besetzten Bus sind in Thailand mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach kurz nach der Abfahrt in der Nähe der Grenze zum Nachbarstaat Myanmar aus. Das teilte die Polizei mit. Spekuliert wird, dass es durch eine Zigarette ausgelöst worden sein könnte. An Bord waren insgesamt 47 Arbeiter aus Myanmar.



Nach Angaben der Polizei gelang es 27 Passagieren sowie dem Fahrer, kurz nach der Abfahrt in der Provinz Tak aus dem brennenden Bus zu fliehen.