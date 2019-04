Eine Frau arbeitet in einer Bekleidungsfabrik in Kambodscha.

Quelle: Mak Remissa/EPA/dpa

Der Tchibo-Konzern, einer der führenden Textilhändler in Deutschland, fordert mehr staatliche Regulierung zum Schutz der Beschäftigten in den Schwellenländern. Freiwillige Initiativen reichten nicht, sagte Nanda Bergstein, Tchibo-Direktorin für Unternehmensverantwortung.



Die Probleme seien so global und komplex, dass sie nur in Kooperation von allen Beteiligten gelöst werden könnten. "Wenn wir jetzt gemeinsam keine höheren Löhne durchsetzen, bleibt 'fair fashion' eine Illusion."