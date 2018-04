Was kaum jemand weiß: In jedem Smartphone ist ein kleine Menge Gold verbaut. Weltweit summiert sich das auf 180 Tonnen des edlen Metalls. Mehr als 50 Materialien werden in Handys verwendet, darunter auch Wolfram, Zinn und Tantal. Für diese Rohstoffe ist es Fairphone mittlerweile ebenfalls gelungen, eine faire Produktionskette aufzubauen.



Trotz des nachhaltigen Anspruchs hat es das Unternehmen schwer auf dem Markt, denn es muss mit den ganz großen Playern wie Samsung oder Apple mithalten - und die haben ganz andere technische Entwicklungsmöglichkeiten. Fairphone muss damit leben, dass es immer modernere Smartphones zu kaufen geben wird. Deshalb will man neben der nachhaltigen Lieferkette auch mit der Reparierbarkeit beim Kunden punkten. Aber auch das ist nicht einfach umzusetzen: Für das erste Gerät des Unternehmens, das Fairphone 1, sind mittlerweile die Ersatzteile ausgegangen, für die Zulieferer ist Fairphone nur ein kleiner Kunde unter vielen.