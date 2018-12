Fair gehandelte Nordmanntannen

Die Nordmanntanne ist der Deutschen liebster Weihnachtsbaum. Sie steht in drei von vier Wohnzimmern. Ihre Heimat sind die Bergwälder Georgiens. Dort werden im Herbst die Tannenzapfen gepflückt. Darin verbergen sich die Samen, aus denen unsere Weihnachtsbäume gezüchtet werden. Doch das ist lebensgefährlich. Die Männer klettern in die bis zu 60 Meter hohen Wipfel, um die Zapfen zu pflücken - ohne jede Absicherung. Das dänische Unternehmen "Fair Trees" will das ändern. Es stattet seine Pflücker mit Kletterausrüstung aus, zahlt Unfall- und Krankenversicherung sowie faire Löhne: umgerechnet 1,60 Euro anstatt teilweise nur 35 Cent pro Kilo Zapfen. So können die Pflücker in zehn Tagen schon mal das Dreifache ihres üblichen Monatslohns als Bäcker oder Schreiner verdienen.