Teilnehmer während einer Großkundgebung der IG Metall.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Zehntausende Menschen haben bei einer Kundgebung der IG Metall in Berlin für Fairness beim Umbau der Wirtschaft demonstriert. Sie forderten am Brandenburger Tor, dass Themen wie Energie- und Verkehrswende sowie die Digitalisierung angegangen und dabei aber Arbeitsplätze gesichert werden.



Eine Gewerkschaftssprecherin sprach von mehr als 50.000 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Auch Sozial- und Umweltverbände beteiligten sich an der Demonstration unter dem Motto "FairWandel".