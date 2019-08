Nachhaltig, fair, reparierbar, lange nutzbar - nicht gerade das, was man mit Handys in Verbindung bringt. Für die niederländische Initiative Fairphone ist das hingegen erklärtes Ziel. Der kleine Hersteller hat jetzt in Berlin die dritte Generation seines Smartphones vorgestellt, das Fairphone 3. Es beweise, "dass Fairness und ein schonender Umgang mit Ressourcen mit Komfort und technischen Möglichkeiten vereinbar sind", sagte Firmenchefin Eva Gouwens.