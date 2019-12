Auch von einem "Brexit Baby Boom" sprach der Premierminister. Wie bereits nach den Olympischen Spielen in London 2012 würde es auch nach dem Brexit große Euphorie und einen damit verbundenen Baby Boom geben. Nach den Olympischen Spielen 2012 gab es in Großbritannien jedoch gar keinen Baby Boom. Im Gegenteil: Die Geburtenrate ging zurück. Ob es in Großbritannien nun einen Baby Boom oder einen Fake News Boom gibt, wird sich zeigen. Ob und wie die Fake News Strategien des Wahlkampfes aufgegangen sind, wird sich zeigen, wenn die Briten am Donnerstag zur Wahlurne gehen.