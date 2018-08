Der erste Teil der Filmreihe "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (2016) nahm mehr als 800 Millionen Dollar ein und erhielt - anders als die Potter-Filme - auch einen Oscar. Vier weitere Filme um den Magie-Zoologen Newt Scamander sollen noch folgen. In ihnen greift J.K. Rowling einen Erzählstrang aus ihren Harry-Potter-Romanen auf, der lange vor den Abenteuern des jungen Zauberlehrlings spielt. So soll auch der spätere Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore in seinen jungen Jahren eine Rolle spielen.



Das Drehbuch zum ersten Teil der neuen Filmreihe, das von Joanne K. Rowling selbst verfasst wurde, erschien 2016 in englischer Sprache und im Januar 2017 in deutscher Sprache auch in Buchform.



(Quelle: dpa)