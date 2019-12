Die 25. Klimakonferenz in Madrid ist nach einer Verlängerung um zwei Tage am Sonntag schließlich zu Ende gegangen. Die Abschlusserklärung des Weltklimagipfels blieb vage, Kernpunkte wurden vertagt oder in wenig belastbare Absichtsbekundungen gegossen. Dabei zeigen wissenschaftliche Daten, wie groß der Druck zum Handeln jetzt schon ist. Ein Überblick in Stichpunkten: