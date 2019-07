Eingeleitet wird ein Gesetzgebungsverfahren durch die Kommission. Sie hat dafür das Initiativrecht. Kritiker sprechen daher von einem Demokratiedefizit des Europäischen Parlaments - Brüssel dagegen nennt das einen "Mythos". Denn: Ein Gesetz kommt nur dann zustande, wenn es in Parlament und Ministerrat eine Mehrheit findet. Auch haben beide ein sogenanntes politisches Initiativrecht - will heißen: Sie können die Kommission dazu auffordern, ein Thema auf die Agenda zu setzen. Durch die überraschend hohe Wahlbeteiligung bei der jüngsten Europawahl ist das Parlament mit seinen 751 Abgeordneten außerdem stärker legitimiert denn je: Knapp mehr als die Hälfte der 426 Millionen Wahlberechtigten in der EU stimmten Ende Mai ab.