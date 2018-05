Die vergangenen drei Jahre waren hintereinander jeweils die heißesten auf der Erde je gemessenen. Die 16 Jahre seit 2001 gehören zu den 17 wärmsten seit Messbeginn. Klimabedingte Katastrophen haben nach Daten der Rückversicherung Munich Re zugenommen, nicht aber klimaunabhängige wie Erdbeben. "Wir beobachten seit 1990 eine signifikante Zunahme der extremen Niederschlagsereignisse", sagt Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung - wie im baden-württembergischen Braunsbach, das 2016 in wenigen Minuten von einer Schlamm- und Gerölllawine verschüttet worden war. Ein Grund: Durch wärmeres Klima nimmt die Luft mehr Feuchtigkeit auf und kann folglich auch mehr abregnen. Andererseits bringt ein wärmeres Klima in vielen Regionen mehr Hitzewellen. Einen zusätzlichen Effekt haben Klimaforscher für die Nordhalbkugel bereits nachgewiesen: Die Arktis erwärmt sich schneller als die Tropen. Daher wird das Temperaturgefälle dazwischen kleiner, was wiederum einen wichtigen Luftstrom in der Atmosphäre beeinflusst. "Seit 1980 gibt es eine signifikante Abnahme der Geschwindigkeit des Jetstreams, und er wird welliger" sagt Rahmstorf. Die Wellen werden häufiger stationär, bewegen sich also nicht mehr vom Fleck. Folglich bleiben auch Niederschlagsgebiete und zu Dürren führende Hochdruckgebiete auf der Stelle. Ein extrem aufgeschaukeltes planetares Wellenmuster habe es etwa bei den Hitzewellen im Juli 2003 (Europa) und Juli 2010 (Russland) gegeben. Bei Tropenstürmen ist nicht die Zahl, sondern die Stärke gestiegen. Das liege unter anderem an wärmer werdenden Ozeanen, sagt Rahmstorf. Zudem verschlimmere ein höherer Meeresspiegel die Sturmfluten.