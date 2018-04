Vor 100 Jahren gründen sich in Berlin die Osramwerke, einst größter deutscher Lampenhersteller, der bis Ende der 70er vollständig in Besitz von Siemens übergeht. Der Konzern macht die gesamte Entwicklung der Branche von Glühlampen über Leuchtstoffröhren bis zu LED-Leuchten mit. Im Jahr 2012 bringt Siemens die Sparte mit Verzögerung an die Börse. 2016 ist Osram nach Philips der zweitgrößte Leuchtmittelhersteller der Welt. Im gleichen Jahr verkaufte Osram sein Geschäft mit Privatkunden an ein chinesisches Konsortium.