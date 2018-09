Seit 2003 ist Erdogan als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident in der Türkei an der Macht. Der 64-Jährige kandidiert für eine neue fünfjährige Amtszeit. Es gilt Umfragen zufolge als wahrscheinlich, dass Erdogan gewinnen wird. Allerdings gilt ein Sieg im ersten Wahlgang am Sonntag nicht als sicher. Eine Stichwahl könnte am 8. Juli erfolgen.



Erdogan war einst ein Reformer, inzwischen ist er eine höchst umstrittene Persönlichkeit, die autoritäre Züge angenommen hat. Erdogan beschränkte die Redefreiheit und inhaftierte Zehntausende Personen. Unter seiner Regierung gab es einen Wirtschaftsboom. Erdogan setzte sich für große Infrastrukturprojekte ein und ist noch immer populär unter konservativen und religiösen Anhängern.



Erdogan hat angekündigt, die Türkei bis 2023 zu einer der größten Wirtschaften der Welt zu machen. In dem Jahr feiert die türkische Republik den 100. Jahrestag ihrer Gründung. Erdogan wird von seiner islamisch-konservativen Partei AKP und zwei nationalistischen Parteien unterstützt.

Bildquelle: epa