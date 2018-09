Der UN-Menschenrechtsrat soll verhindern, dass Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Dazu fordert er regelmäßig Berichte ein – nicht nur von den Regierungen, sondern auch von NGOs und Regimekritikern. In Resolutionen kann er Menschenrechtsverletzungen kritisieren und Staaten auffordern, ihr Verhalten zu ändern. Allerdings hat sich bislang kein Diktator von den Resolutionen beeindrucken lassen. Denn Konsequenzen – etwa eine militärische Intervention, um Menschenrechte zu schützen – kann nur der UN-Sicherheitsrat in New York beschließen.