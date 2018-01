Wie das Alter im Einzelfall bestimmt bzw. geschätzt wird, ist sehr unterschiedlich. Die Praxis zur Altersfeststellung ist nicht bundeseinheitlich geregelt, unterscheidet sich also von Bundesland zu Bundesland. Meist werden die Migranten von Mitarbeitern der Jugendämter anhand eines Leitfadens befragt. Zusätzlich wird das Erscheinungsbild des Flüchtlings betrachtet wie etwa Bartwuchs oder körperliche Entwicklung. Sexualorgane dürfen nicht untersucht werden.



Sofern daraus keine eindeutige Einschätzung hervorgeht, können eine Untersuchung des "Zahnalters" sowie des "Knochenalters" durchgeführt werden. Dazu werden sogenannte "Panorama-Aufnahmen" des Gebisses gemacht, sowie Röntgenaufnahmen der Handgelenke bzw. der Brustbein-Schlüsselbeingelenke.



Über diese Methoden der Altersfeststellung bzw. Schätzung besteht jedoch Uneinigkeit: In einer gemeinsamen Stellungnahme lehnen der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, das Deutsche Kinderhilfswerk und der ippnw e.V. die Rufe nach der Altersfeststellung als "Symbolpolitik und gefährliche Stimmungsmache" ab. Es sei medizinisch nicht möglich, das Alter von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen genau festzustellen. Daher bestehe die Gefahr, Jugendliche fälschlicher Weise zu Erwachsenen zu erklären, was für sie erhebliche negative Folgen hätte.



Die Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik (AGFAD) an der Uni Münster widerspricht dieser Einschätzung. Es sei durchaus möglich "die Bandbreite des möglichen Lebensalters" zu bestimmen. Es bestehe in der Praxis kein Risiko, dass Minderjährige fälschlich zu Erwachsenen erklärt würden.



In die Diskussion hat sich auch der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, eingeschaltet: Er lehnte ärztliche Untersuchungen zur Altersfeststellung ab. "Wenn man das bei jedem Flüchtling täte, wäre das ein Eingriff in das Menschenwohl", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Röntgen ohne medizinischen Grund sei ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Nach den Regeln des Strahlenschutzes sei eine Altersfeststellung nur im Rahmen eines Strafprozesses zulässig. Im aktuellen Fall eines Mordes in Kandel könne das Alter des Verdächtigen also nach geltendem Recht medizinisch untersucht werden.