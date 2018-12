Was also lässt sich mit den Daten berechnen? Sinnvoll wäre etwa, die Zahl der Sprechstunden durch die Zahl der Psychotherapeuten zu teilen. Ergebnis: Psychotherapeuten in ländlichen Regionen arbeiten mehr. So bietet ein Psychotherapeut etwa im ländlichen Enzkreis im Schnitt fast doppelt so viele Sprechstunden an wie sein Kollege in der Großstadt Freiburg. Wo die Versorgung niedriger ist, müssen Psychotherapeuten also mehr arbeiten.



Was diese Daten allerdings nicht belegen: die These von Jens Spahn. "Diese Daten sagen nichts aus über eine womöglich zusätzlich geschaffene Nachfrage", sagt Gesundheitsökonom Nuscheler. Selbst wenn es höheren Bedarf in Städten mit mehr Psychotherapeuten gebe - "eine Korrelation sagt nichts aus über die Kausalität", so Nuscheler. Der Grund kann ein ganz anderer sein. Zum Beispiel, dass in Großstädten psychische Probleme weiter verbreitet sind als auf dem Land.