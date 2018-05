Verfassungsschutz soll einen V-Mann im Amri-Umfeld gehabt haben. Quelle: Oliver Berg/dpa

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte laut einem Medienbericht einen V-Mann im Umfeld des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri. Der Inlandsgeheimdienst habe mindestens eine Quelle in der von Amri besuchten islamistischen Moschee in Berlin gehabt, berichtet die "Welt".



Die Bundesbehörde äußerte sich der Zeitung zufolge nicht dazu. Der V-Mann soll erst nach Amris Anschlag befragt worden sein und berichtet haben, dieser sei öfter in der Moschee gewesen und habe dort gar als Imam agiert.