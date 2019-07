Der US-amerikanische Rapper ASAP Rocky. Archiv

Quelle: Laurent Gillieron/epa/dpa

Die schwedische Regierung hat zurückhaltend auf die wütenden Worte von US-Präsident Trump zur Anklage von Rapper Asap Rocky reagiert. Ein Sprecher von Regierungschef Stefan Löfven verwies auf vorherige Aussagen des Ministerpräsidenten.



"Er ist sehr deutlich dabei gewesen, dass (...) sich die Regierung nicht in ein laufendes Rechtsverfahren einmischen kann", sagte er. Asap Rocky war in Stockholm in eine gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt gewesen.