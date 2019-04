Gut 70 britische Abgeordneten wollen Wikileaks-Gründer Julian Assange ausliefern, falls Schweden dies verlange. Die Parlamentarier stünden an der Seite der Opfer von sexueller Gewalt, schrieb die Labour-Abgeordnete Stella Creasy auf Twitter.



Assange wird in Schweden Vergewaltigung vorgeworfen, in den USA Verschwörung. Die Botschaft Ecuadors in London hat ihm vor Kurzem das politische Asyl entzogen. Assange, der die Vorwürfe zurückweist, befürchtete via Schweden eine Auslieferung an die USA.